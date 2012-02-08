«Нафтогаз» і GANOPE домовилися про розробку родовищ у Єгипті

У вівторок, 7 лютого, НАК «Нафтогаз України», Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет і Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) підписали концесійну угоду про розвідку і подальшу експлуатацію двох нафтових блоків Wadi Mahareeth №8 і №9, що розташовані у Східній пустелі Єгипту.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, опублікованому на сайті відомства.

У повідомленні зазначається, що площа концесійної території становить більш як 20 тис. кв. км.

Також у повідомленні йдеться, що даний проект здійснюється в рамках державної програми диверсифікації джерел поставок вуглеводнів до України.

Нагадаємо, 13 грудня 2006 року між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки і розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст у Західній Пустелі АРІ загальною площею 994 кв. км.

За час реалізації проекту компанією пробурені 12 пошукових і 2 розвідувальні свердловини. Відкрито 5 родовищ вуглеводнів. Сумарні запаси видобутку нафти і газу на трьох родовищах оцінюються в 10 млн. тонн умовного палива. Проводиться оцінка запасів на двох інших родовищах.

НАК «Нафтогаз України» продовжує здійснювати організаційно-правові заходи і виконувати дослідницькі і технологічні роботи на родовищах з метою нарощування видобутку нафти і газу.

GANOPE є державною єгипетською компанією, яка володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.

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