Частина Львова залишилася без електропостачання через пошкодження кабелю

Сьогодні частина міста Львова залишилася без електропостачання у зв’язку з аварійними відключеннями через пошкодження електричних кабелів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, через пошкодження кабелю сьогодні без електропостачання залишилися будинки на вул. Шевченка (№9-15), вул. Митрополита Андрея, вул. Війтовича. Аварійне відключення від електропостачання сталося на вул. Варшавській, вул. Холмській та на вул. Винниця.

Аварійно-відновлювальні роботи триватимуть протягом дня.

«Також сьогодні з 8.00, без електропостачання залишились будинки у Львові за наступними адресами: вул. Городоцька (№131-151), вул. Наукова (№49, 49а, 41, 39), вул. Пулюя (№1, 35), вул. Коновальця (№96-124), а також будинки на вулицях Гординських, Повстанській, Садівничій, Соколиній, Кузьми, Івасюка. Ремонтні роботи планують завершити сьогодні до 17.00», - інформує прес-служба міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у місті також відсутнє водопостачання у кількох будинках через замерзання труб.

«Загалом, у Галицькому районі міста працює 28 аварійних бригад, а також 7 підрядних організацій, які виявляють та ліквідовують замерзання у приміщеннях. Найбільше замерзань водопроводу та каналізації припадає на стару частину міста – територію, яку обслуговують ЛКП «Старий Львів», ЛМКП «Айсберг», ЛКП «Цитадель-Центр», ЛКП «Княже місто» та ЛКП «Центральне», - йдеться у повідомленні прес-служби.