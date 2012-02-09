ЄБРР надав «Укрексімбанку» кредит на 50 млн. дол. для кредитування малого бізнесу

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надав Державному експортно-імпортному банку України («Укрексімбанку») кредит терміном на 5 років на суму 50 млн. дол., який буде використаний для кредитування малих і середніх підприємств (МСП) в масштабах країни.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, МСП, які відповідають вимогам, зможуть отримати в «Укрексімбанку» кредит у розмірі до 3 млн. дол. на реалізацію проектів енергоефективності.

Кредит буде супроводжуватися технічною допомогою ЄБРР, спрямованою на подальше зміцнення досвіду і знань «Укрексімбанку» в сфері енергоефективності. Кінцеві позичальники також отримають допомогу у визначенні та здійсненні інвестицій у підвищення енергоефективності.

Також наголошують, що з 2007 р. ЄБРР надав «Укрексімбанку» майже 470 млн. дол. у формі субординованого і довгострокового боргу. Таким чином, «Укрексімбанк» є найбільшим партнером ЄБРР у фінансовому секторі України.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 31 грудня 2011 р. банк взяв на себе зобов`язання щодо надання понад 7,5 млрд. євро (9,6 млрд. дол.) в рамках 294 проектів.