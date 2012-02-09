"Звалище" відпрацьованого ядерного палива організують в Київській області

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» (№8795).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 276 із 412 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі визначені вимоги до розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Згідно з законом, централізоване сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (далі - централізоване сховище) є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Централізоване сховище розміщується на майданчику, розташованому між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області в зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до закону, у проекті будівництва централізованого сховища обов’язково визначаються строк його експлуатації, розміри та межі санітарно-захисної зони і зони спостереження, граничні значення характеристик відпрацьованого ядерного палива, зокрема максимальне збагачення до опромінення, максимальне вигоряння і остаточне тепловиділення тощо. Проектування та будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог щодо цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.

У законі визначено, що загальна місткість централізованого сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Для зберігання в централізованому сховищі передається відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій.

Відповідно до закону, відпрацьоване ядерне паливо зберігається в централізованому сховищі протягом строку його експлуатації, що обґрунтовується в його проекті.

Для зберігання в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива використовується технологія поверхневого “сухого” зберігання із застосуванням двобар’єрної системи його ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу.

В законі зазначено, що замовник будівництва централізованого сховища спрямовує кошти в обсязі 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва на спорудження об’єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно з переліком, затвердженим Київською обласною державною адміністрацією.