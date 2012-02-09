Німці допомагають Україні робити морозостійку солярку

Німецький хімічний гігант BASF допомагає українським автомобілістам боротися з холодами. Технології компанії дозволили Шебелінському газопереробному заводу (ГПЗ) освоїти випуск морозостійкого дизельного пального, повідомляє «Хімпром». «Поліпшення характеристик дизпального було досягнуто за рахунок застосування комплексу присадок компанії BASF (Keroflux 6402 і Keroflux 3614), рецептура додавання яких спеціально розроблена для приготування пального в умовах Шебелінського ГПЗ», - наголошується у повідомленні української компанії.

Температура граничної фільтрованості нової солярки становить -28-30 градусів при нормі не вище -15 градусів, а температура замерзання – -38-40 градусів при нормі не вище -25 градусів.

Довідка УНІАН. Шебелінський газопереробний завод входить до структури державної компанії «Укргазвидобування», яка у свою чергу є дочірнім підприємством НАК «Нафтогаз України».