Мінрегіон та IFC підписали меморандум про співпрацю

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України та IFC (Міжнародна фінансова корпорація) сьогодні підписали меморандум про співпрацю за проектом «Енергоефективність в житловому секторі України».

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали голова Мінрегіону Анатолій БЛИЗНЮК і глава представництва IFC в Україні Руфат АЛІМАРДАНОВ.

Проект передбачає створення ефективної законодавчої та інституційної платформи для підтримки в Україні об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і для отримання управляючими компаніями фінансування на підвищення енергоефективності будинків. Загальна вартість проекту, розрахованого на три роки, становить 3 млн. дол.

Серед цілей проекту – співпраця з українськими банками в розробці та просуванні кредитних продуктів, які надаватимуться ОСББ і управляючим компаніям на підвищення енергоефективності.

Як повідомив Р.АЛІМАРДАНОВ, IFC вже реалізує пілотний проект у Вінниці, в рамках якого, зокрема, допомагає місцевій владі в створенні ресурсного центру для ОСББ.

У свою чергу, А.БЛИЗНЮК відзначив, що реалізація цієї програми допоможе залучити «десятки мільйонів євро за всіма напрямами нашої співпраці».

Керівник проекту «Енергоефективність в житловому секторі України» Гжегож ГАЙДА повідомив, що цього року до реалізації проекту планується залучити ще мінімум одне місто, тоді як в цілому за програмою буде лише три міста.

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