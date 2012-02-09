ЄБРР може виділити «Вітропарку Новоазовському» 49 млн. євро

Європейський банк реконструкції і розвитку розглядає питання виділення кредиту ТОВ "Вітряний парк Новоазовський" у розмірі 33,3 млн. євро на будівництво другої черги вітроелектростанції у Донецькій області.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті банку. Згідно з повідомленням, на реалізацію проекту може бути також спрямовано 15,5 млн. євро через Фонд чистих технологій (Clean Technology Fund), яким управляє банк.

У повідомленні наголошується, що друга черга парку сумарною встановленою потужністю 32,5 МВт включатиме 13 установок Fuhrlander одиничною потужністю 2,5 МВт.

Як повідомлялося, ТОВ "Вітряний парк "Новоазовський" (Донецька обл.) ввів в експлуатацію 15 вітрогенераторів, довівши потужність вітроелектростанції до 37,5 МВт.

ТОВ "Вітряний парк "Новоазовський" реалізує проект будівництва вітряної електростанції загальною проектною потужністю 107,5 МВт. Компанії "Вітряний парк "Новоазовський", "Вітряний парк "Очаківський" і "Вітряний парк «Березанський» (дві останніх - Миколаївська обл.) діють у рамках інвестиційного проекту "Вітряні парки України", розробленого однойменним ТОВ.

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