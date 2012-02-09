Азаров підтримує запровадження пілотних проектів з енергозбереження

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримує запровадження пілотних ощадних проектів в енергетиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з директорами науково-дослідних інститутів у галузі енергоефективності, повідомляє прес-служба Кабміну.

"Нам потрібні абсолютно реалістичні рішення, які повинні опиратися на ті можливості, які у нас є, забезпечувати максимально ефективне використання наявних ресурсів і бути перспективними. На пілотних проектах ми повинні показати і людям, і країні, чого ми можемо досягти при впровадженні енергоефективних технологій", - наголосив М.Азаров.

Крім того, глава уряду нагадав, що люті морози виявили плюси і мінуси енергетичної системи України. Серед плюсів він назвав те, що під час пікових навантажень енергосистема України працювала без збоїв, а серед мінусів - велику енерговитратність, яка в рази перевищує європейські показники.

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