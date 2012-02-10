ВР скасувала закон про тарифи на електроенергію з біогазу

Верховна Рада України відхилила закон України «Про внесення змін до статті 17-1 закону України «Про електроенергетику» щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 235 з 418 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, даний закон було ухвалено 6 жовтня 2011 року, а 27 жовтня Президент України повернув його до парламенту України зі своїм вето, запропонувавши депутатам скасувати його. Парламент України підтримав цю пропозицію.

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