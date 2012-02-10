Світові ціни на нафту в четвер зросли на фоні статданих з безробіття в США

Світові ціни на нафту за підсумками торгів в четвер зросли на тлі статданих по ринку праці США, які виявилися кращими за очікування аналітиків.

Про це свідчать дані торгів, передає РИА Новости.

Позитивна динаміка на ринку "чорного золота" спостерігається вже четвертий день поспіль.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,13 долара, або на 1% - до 99,84 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів зросла на 1,39 долара, або на 1,2%, - до 118,59 долара за барель.

Нагадаємо, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 4 лютого, скоротилася на 15 тисяч - до 358 тисяч, що виявилося значно кращим за прогнози аналітиків, які прогнозували зростання кількості заявок на три тисячі.

У той же час підтримує зростання вартості "чорного золота" посилення напруження на Близькому Сході, в регіоні, який об`єднує найбільших у світі постачальників нафти.