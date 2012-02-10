"Газпром" назвав середньорічну ціну на газ для Європи – 415 доларів

У 2012 році "Газпром" відправить до Європи 154 мільярди кубометрів газу за середньою ціною в 415 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє портал "Нафта Росії" з посиланням на матеріали компанії, підготовлені до Дня інвестора, який проходить 10 лютого.

Таким чином, експортна виручка "Газпрому" в 2012 році може становити близько 64 мільярдів доларів.

У 2011 році "Газпром" продав по своєму основному експортному напрямку 150 мільярдів кубометрів газу. Середньорічна ціна минулого року становила 384 долари за тисячу кубометрів. Таким чином, виручка від експорту становила 57,6 мільярда доларів.

У матеріалах "Газпрому" також йдеться, що до країн колишнього СРСР буде в 2012 році поставлено 75 мільярдів кубометрів палива за середньою ціною в 320 доларів. Для порівняння, минулого року поставки оцінювалися в 71 мільярд кубометрів.

Раніше багато клієнтів "Газпрому" в Європі почали переговори з компанією, прагнучи добитися від них поступок за ціною й умовами контракту, зокрема, принципу "бери або плати", який передбачає істотні санкції за недовідбір газу. Втім, до лютого ситуація змінилася: через сильні морози споживання в Європі різко зросло, а "Газпром" не зміг виконати всі 100 відсотків замовлень на паливо, зазначає Лента.ру.

Європа - основний експортний напрямок для "Газпрому". В компанії вважають, що в найближчому майбутньому поставки в ЄС лише збільшуватимуться, оскільки потреби Європи будуть зростати, а виробництво всередині континенту - падати. Водночас у ЄС активно борються з експансією "Газпрому", розвиваючи проекти видобутку сланцевого газу, а також імпорту палива з інших країн за допомогою технології СПГ - скрапленого природного газу.

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