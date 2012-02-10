Кабмін дозволив передати в концесію майже всі держшахти

Кабінет Міністрів України затвердив перелік державних вуглевидобувних підприємств шахт, які можуть передаватися у концесію.

Відповідний перелік затверджено постановою Кабміну №71 від 11 січня 2012 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі у четвер.

До переліку включено 85 державних шахт і шахтоуправлінь, що становить близько 95% усіх вуглевидобувних активів держсектора.

Уряд доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості, а також центральним і місцевим органам виконавчої влади продовжити роботу з визначення держоб‘єктів ПЕК, які можуть надаватися в концесію.

Держшахти, що внесені до переліку, розділені на три групи: шахти, на яких можливе упровадження сучасних технологій виробництва і які необхідно модернізувати (81 об`єкт); розрізи і шахти, які є безперспективними і підлягають закриттю (5 об`єктів); об`єкти незавершеного будівництва або законсервовані об`єкти, які можуть бути добудовані (2 об`єкти).

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства, що входять до сфери управління Міненерговугілля, у 2011 р. знизили видобуток вугілля менш ніж на 0,1% - до 38,431 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У підпорядкуванні Міненерговугілля перебувають 18 вуглевидобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДТЕК отримав у концесію «Ровеньки-» та «Свердловантрацит»