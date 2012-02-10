Підприємства ТКЕ заборгували за спожитий цього року газ 1,86 млрд. грн.

Підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий у 2012 році газ 1,857 млрд. грн.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, переданих УНІАН.

За даними НАК «Нафтогаз України» на 6 лютого поточного року, підприємства ТКЕ з початку року спожили природного газу на суму 2,5 млрд. грн., сплатили – 597,4 млн. грн., зокрема пільгами і субсидіями – 30,8 млн. грн.

Середній по Україні рівень розрахунку за газ становить 24,3%.

Найвищий рівень розрахунків мають підприємства Житомирської, Київської і Чернігівської областей. При цьому найбільший обсяг заборгованості мають підприємства Донецької, Дніпропетровської, Харківської областей і Києва.

За даними НАК «Нафтогаз України», заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий у 2011 році газ становить 6,054 млрд. грн., а середній рівень розрахунків за газ у 2011 році – 64,1%.

Нижче від середнього рівень розрахунків за спожитий минулого року газ мають підприємства Донецької, Луганської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей, Севастополя, Києва і Криму.

Найбільший обсяг заборгованості мають підприємства Донецької, Дніпропетровської, Харківської областей і Києва.

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