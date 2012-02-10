Нафтотрейдери і споживачі підтвердили якість арктичного дизпального виробництва Кременчуцького НПЗ

Найбільші нафтотрейдери і споживачі в складних умовах нинішньої зими змогли на практиці переконатися у високій якості першого вітчизняного арктичного дизельного палива підвищеної якості ENERGY А-Евровиробництва ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.). Про це УНІАН повідомив начальник сектора зв`язків з громадськістю ПАТ «Укртатнафта» Сергій БІЛЕНЬКИЙ.

«Трейдери і споживачі підтвердили високу якість даного продукту в таких непростих умовах, які склалися під кінець цієї зими, коли навіть в Криму мороз наближався до 20 градусів», - сказав він.

За словами С.БІЛЕНЬКОГО, низькотемпературні властивості цього палива гарантують надійність і безпеку експлуатації двигуна в жорстких кліматичних умовах (значення основного показника для арктичного дизеля - гранична температура фільтрування - складає не вище -28 º С, що забезпечує незамерзання палива за температур до -40 ° С і нижче). Тобто навіть такі суворі морози, як у січні-лютому нинішнього року для арктичного палива - далеко не межа його можливостей.

Варто відзначити, що «Укртатнафта» першою з вітчизняних виробників освоїла випуск дизельного пального для арктичного клімату. І - вгадала, "підкинувши" новинку автомобілістам якраз минулої осені. Вперше компанія представила "арктичне" дизпальне в листопаді минулого року на 14-й міжнародній виставці нафтогазової промисловості "Нафта і Газ 2011», що відбулася в Києві.

Представник компанії додав, що «застосування дизельного пального арктичних сортів, виробленого в заводських умовах, забезпечує легкий старт і надійну роботу двигуна за низьких температур». Відмітна "плюс" - технологія виробництва арктичного дизпального в заводських умовах забезпечується шляхом каталітичної конверсії важких парафінів, що радикально відрізняється від практики додавання депресорних присадок в паливо безпосередньо під час заправки, його транспортування або зберігання.

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Серед основних переваг арктичного дизельного пального виробництва ПАТ «Укртатнафта» С.БІЛЕНЬКІЙ виділив такі: чудові низькотемпературні характеристики; легкий пуск холодного двигуна; екологічність палива (вміст сірки - 50 ppm і нижче); надійність під час експлуатації двигуна; відсутність спінювання за швидкого наливу; очищення паливної системи; захист вузлів двигуна від корозії; контроль відкладень на форсунках; покращене пальне за ціною звичайного.

Також С.БІЛЕНЬКІЙ додав, що все дизельне пальне виробництва ПАТ «Укртатнафта» відповідає вимогам Євро-4.

Нагадаємо, реалізація арктичного дизельного пального підвищеної якості ENERGY А-Евро виробництва ПАТ «Укртатнафта» здійснюється в роздрібних мережах АЗС партнерських компаній «Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін.

Як повідомляв УНІАН, випуск арктичного дизпального був налагоджений в листопаді 2011 року в рамках реалізованої в ПАТ «Укртатнафта» програми модернізації, під час якої була проведена реконструкція на установці гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24/7-68 газо-каталітичного виробництва. Ліцензіаром базового проекту реконструкції установки гідроочищення дизельного пального стала компанія Shell Global Solutions, завдяки успішній співпраці з якою був здійснений перехід на випуск дизельного пального, що відповідає параметрам стандарту Євро-4.

Довідка УНІАН. АТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2010 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 13,3% в порівнянні з 2009 роком - до 3 млн. 611,8 тис. тонн.