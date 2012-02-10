Україна практично домовилася з новими постачальниками газу і нафти - Азаров

Рига. Україна практично домовилася з новими постачальниками про закупівлю газу і нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні, виступаючи в Латвійському університеті перед студентами і учнями української школи в Ризі.

«Ми ведемо переговори і практично вже домовилися про інших постачальників нафти і газу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що у разі, якщо в результаті переговорів з Росією ціни на енергоносії знизити не вдасться, то Україна має скоротити їх закупівлю в РФ.

«Якщо такі ціни на російський газ і нафту збережуться, ми будемо змушені скорочувати закупівлі цих стратегічно важливих для нас товарів у наших російських партнерів», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ також зазначив, що на сьогодні газ для України дорожчий, ніж для Латвії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: про купівлю-продаж на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.

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