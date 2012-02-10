ГПУ перевіряє «Нафтогаз» щодо розрахунків за спожитий газ, заявляє Близнюк

Генеральна прокуратура України перевіряє НАК «Нафтогаз України» щодо розрахунків за спожитий газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Анатолій БЛИЗНЮК повідомив під час селекторної наради з регіонами.

«Генеральна прокуратура розбирається з «Нафтогазом», чому не йдуть розрахунки», - сказав міністр.

Він також звернувся до керівництва регіонів з вимогою підвищити рівень розрахунків за спожитий газ, оскільки "можливі судові позови".

Як повідомляв УНІАН, за даними НАК «Нафтогаз України», підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий у 2012 році газ 1,857 млрд. грн.

На 6 лютого ц.р. підприємства ТКЕ з початку року спожили природного газу на суму 2,5 млрд. грн., сплатили – 597,4 млн. грн., зокрема пільгами і субсидіями – 30,8 млн. грн.

Середній по Україні рівень розрахунку за газ становить 24,3%.

Також, за даними НАК «Нафтогаз України» заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий у 2011 році газ становить 6,054 млрд. грн., а середній рівень розрахунків за газ у 2011 році – 64,1%.