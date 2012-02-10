Для запровадження енергозбереження створено «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»

Рішенням Вінницької міської ради 10 лютого створено комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ і зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради. Комунальне підприємство надаватиме кредити іншим комунальним підприємствам на впровадження енергоефективних заходів.

«Це важливий фінансовий інструмент, який дозволить нам відкрити ще один напрям роботи з енергозбереження», - сказав мер Вінниці Володимир Гройсман.

Він відзначив, що таким чином комунальні підприємства одержать додатковий ресурс за мінімальною кредитною ставкою, в якій буде закладено лише рівень інфляції. «За рахунок цих коштів вони зможуть модернізувати систему теплопостачання на своєму підприємстві, а заощаджені кошти повертатимуться у КП« Вінницький фонд муніципальних інвестицій ", - сказав В.Гройсман.

Для отримання кредиту серед інших документів підприємство повинне надати бізнес-план своєї діяльності, проектно-кошторисну документацію на енергоощадні заходи, економічне обгрунтування для отримання довгострокового кредиту і розрахунок окупності.

Фонд запрацює за кілька місяців.