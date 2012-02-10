Азаров запропонував Латвії купувати українську електроенергію
17:03, 10 лютого 2012Енергетика
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Рига. Україна пропонує Латвії купувати до 500 МВт електроенергії.
Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію зробив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром Латвії Валдісом ДОМБРОВСКІСОМ у Ризі.
«Ми сьогодні в переговорах запропонували уряду Латвії можливість експорту електроенергії до цієї країни», - сказав М.АЗАРОВ у ході свого виступу в Латвійському Університеті.
Довідка УНІАН. Україна в 2011 році збільшила експорт електроенергії на 52,5%, або 2,215 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 6,433 млрд. кВт/год.
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