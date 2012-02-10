Газові переговори між Україною і Росією скоро відновляться – Зурабов

Москва. Після телефонної розмови, яка відбулася два дні тому між Президентом України і російським керівництвом, було ухвалено рішення відновити газові переговори.

Як повідомили УНІАН у партії «Єдина Росія», про це повідомив Посол РФ у Києві Михайло ЗУРАБОВ. «Після телефонної розмови, яка відбулася два дні тому між Президентом України і російським керівництвом, було ухвалено рішення відновити ці переговори. І найближчим часом вони знову почнуться у Москві», - сказав посол, додавши, що «перспектива виходу на прийнятні для двох країн домовленості достатньо висока».

М.ЗУРАБОВ припустив, що це може відбутися найближчим часом.

Також він прогнозує, що найближчим часом Росія і Україна синхронно ратифікують угоду про зону вільної торгівлі СНД, а також досягнуть домовленості щодо перебування Чорноморського флоту РФ у Криму.

«Зараз уряди двох країн, виконавча влада, законодавчі органи, дипломатичні структури готуються до синхронної ратифікації цього документа. Ми схильні вважати, що це може відбутися у найближчі декілька тижнів», - сказав він.

Крім того, М.ЗУРАБОВ зазначив, що, окрім досягнення базових угод про перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, активно йде робота над домовленостями за переліком інших питань, пов`язаних з модернізацією ЧФ, з порядком інформування про пересування російських військових частин територією України, використанням навігаційної технологічної структури ЧФ.

«Ми можемо зараз констатувати: ступінь готовності цілого ряду документів достатньо високий, і цілком можливо, що найближчим часом з низки питань нам вдасться вийти на підписання відповідних документів», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Посол заявив, що російська сторона розраховує на те, що Верховна Рада України і відповідні інституції країни ухвалять рішення про ратифікацію угоди про спрощений порядок перетину російсько-українського кордону.

М.ЗУРАБОВ зазначив, що на фінальну стадію реалізації вийшов проект з демаркації сухопутного російсько-українського кордону. Всі документи, за його словами, оформлені належним чином, і почалася робота безпосередньо з виїздом на місця.

При цьому М.ЗУРАБОВ заявив: «Ми можемо говорити про помітний прогрес у питанні, пов`язаному з делімітацією морського кордону російсько-українського». За його словами, російська сторона в цьому питанні також сподівається на досягнення відповідних угод у найближчому майбутньому».

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