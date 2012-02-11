Четвертий енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергосистеми

Четвертий енергоблок Запорізької АЕС 10 лютого о 22.05 було відключено від енергосистеми у зв`язку з виявленням дефекту трубопроводу

Про це повідомляється на сайті Запорізької АЕС. Ведуться роботи з усунення дефекту.

На АЕС нагадують, що в даний момент на станції перебувають в роботі 4 енергоблоки. Сумарна потужність становить 4030 МВт. Енергоблок № 3 перебуває в плановому капітальному ремонті.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня о 22.47 енергоблок № 6 ЗАЕС було відключено від енергомережі для усунення причин нещільності системи водяного охолоджування генератора. Розгерметизація сталася після обриву магістральної ЛЕП «ЗАЕС - Південнодонбасівська» внаслідок падіння опори ЛЕП, пошкодженої збирачами металобрухту.

На ЗАЕС була створена комісія для розслідування інциденту, яка встановила, що після падіння опори вийшов з ладу генератор атомної електростанції, оскільки тріснув шланг, що подає водень для охолодження генератора. В результаті блок було відключено від мережі.

2 лютого о 8.02 6-й енергоблок Запорізької АЕС потужністю 1000 МВт було підключено до енергомережі.