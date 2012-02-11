«Львівобленерго» має намір брати участь в торгах по «Вінницяобленерго»

ПАТ «Львівобленерго» має намір взяти участь у повторних торгах з продажу 50% держпакету ВАТ «Вінницяобленерго», які заплановані на 9.00 понеділка, оскільки не отримувала офіційного повідомлення від конкурсної комісії про недопуск до участі в конкурсі.

Про це УНІАН повідомив представник компанії Олександр Сагура.

Нагадаємо, що в п`ятницю ввечері Фонд державного майна поширив заяву про недопуск до конкурсу «Львівобленерго» на підставі повторної перевірки підтвердних документів компаній-претендентів. Як повідомило відомство, повторна перевірка була проведена на виконання відповідного протесту Генеральної прокуратури України.

Коментуючи цю заяву ФДМ, А.Сагура зазначив, що в ході так званої повторної перевірки конкурсна комісія не запитувала у компанії жодного додаткового документу.

«На підставі нібито протесту Генпрокуратури який, ніхто в очі не бачив, комісія приймає рішення про відмову. При цьому до нас ніхто не звертається по будь-які додаткові документи», - сказав він, зазначивши при цьому що отримавши такий запит компанія з готовністю надала б усі запитані документи.

При цьому представник компанії зазначив, що офіційного повідомлення про недопуск з боку конкурсної комісії на адресу компанії не надходило.

«Офіційної відмови від Фонду ми не отримали, а отже в понеділок йдемо на конкурс і будемо прагнути взяти в ньому участь», - підкреслив А.Сагура.

А.Сагура повідомив, що якщо все ж представники компанії не будуть фізично допущені до участі в конкурсі в понеділок, компанія, безумовно, буде оскаржувати як сам конкурс так і його результати.

«Подивимося як будуть розвиватися події в понеділок. І в разі недопуску безумовно оскаржимо ці дії в суді», - сказав представник компанії-претендента.

А.Сагура також додав, що дії ФДМ викликають подив, оскільки штучне звуження кола претендентів з використанням таких бюрократичних прийомів неминуче призведуть до обмеження конкуренції, і в результаті держава отримає абсолютно неадекватну суму за реалізований державний актив.

«Нам цікавий цей актив, і в ході торгів ми маємо намір запропонувати за його суму, що перевищує стартову не менше ніж 2-3 рази», - підсумував представник «Львівобленерго».

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю ввечері "Львівобленерго" заявило, що так і не отримало офіційне запрошення конкурсної комісії ФДМ з продажу державного пакету акцій "Вінницяобленерго" на підставі якого компанія могла бути допущена до торгів. Пізніше ФДМ поширив заяву про недопуск «Львівобленерго» до конкурсу на підставі повторної перевірки документації ініційованої Генпрокуратурою. Ситуація з повторною перевіркою і відсутністю запрошення з`ясувалася тільки на момент закінчення робочого дня і тижня, що фактично унеможливило для компанії-претендента відстоювання своїх прав в рамках існуючих законодавчих процедур.

Довідка УНІАН. 3 лютого ц.р. засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго", на якому в ході аукціонних торгів мали визначити покупця даного пакета, не відбулося через відсутність кворуму.

У зв`язку з цим ФДМУ переніс проведення конкурсу на понеділок, 13 лютого. До участі в первинному конкурсі були допущені ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("НД Енерджі Інтернейшнл Україна") і ВАТ "Львівобленерго".