Ціна нафти пішла вгору після підписання Грецією "реформаторської" угоди

На світових торгах у понеділок, 13 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі оптимізму інвесторів, пов`язаного зі схваленням парламентом Греції угоди з ЄС, що дає країні можливість уникнути дефолту за 360-мільярдним боргом.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,92 долара, або на 0,93% - до 99,59 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,96 долара, або на 0,82%, - до 118,27 долара за барель.

На підтримку угоди проголосували 199 депутатів грецького парламенту з 300, передає Bloomberg.

Тим часом, десятки депутатів проголосували не так, як їм веліли їх партії, - подія безпрецедентна для грецького парламенту. В результаті лівоцентристська партія ПАСОК і правоцентристська "Нова Демократія" виключили зі своїх рядів 42 депутати, ще двоє пішли самі, не бажаючи підтримувати вкрай непопулярні в суспільстві заходи економії. Ще двох депутатів виключила ультраправа партія ЛАОС - цього разу за підтримку угоди.

Крім того, найбільші компанії-власники нафтоналивних танкерів - Overseas Shipholding Group і Frontline Ltd. - оголосили про те, що не будуть більше направляти свої судна в Іран і припиняють поставки нафти з цієї країни.