«Газпром» може знизити ціну на газ європейським споживачам?

Варшава. Найбільша газова компанія світу російський «Газпром» може знизити ціни на пальне, що поставляється на головний експортний ринок в країни Європейського союзу до 10 відсотків в обмін на збільшення обсягів закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це пише польська газета Parkiet з посиланням на учасника зустрічі в «Газпромі», що відбулася в Москві минулої п`ятниці до Дня інвестора.

«Газпром» поінформував про переговори щодо зниження ціни на рівні 7-10%. Воно буде можливе в обмін на збільшення закупівель газу», - повідомив виданню представник інвестиційної компанії IFD Kapital, який брав участь в зустрічі, Віталій КРЮКОВ.

За даними газети, керівництво російської компанії на зустрічі повідомило про переговори щодо зниження ціни газу з компаніями RWE, Shell Energy Europe, E.ON, Eni, GWH Gashandel, Centrex, EGL, GasTerra, Dong, і польською PGNiG.

Видання нагадало, що російська компанія щорічно проводить таку зустріч з представниками інвестиційних фірм, на якій, зокрема, інформує про свою цінову політику.

За даними видання, минулого року «Газпром» продав в країни далекого зарубіжжя 150 млрд. кубометрів газу за середньою ціною 384 доларів за тисячу кубометрів.

«Газпром» оцінює, що в поточному році середня ціна зросте до 415 доларів, що дозволить компанії одержати 64 млрд. доларів доходу.

Для досягнення цієї мети росіяни розраховують збільшити продаж газу в країнах Європи до близько 154 млрд. кубометрів .

Тисяча кубометрів палива для країни колишнього Радянського Союзу має зрости до 320 доларів, а експорт в цьому напрямку на 4 млрд. до 75 млрд. кубометрів газу.

Parkiet нагадав, що в 2011 році італійській компанії Edison, яка щорічно купує в «Газпрому» 2,5 млрд. кубометрів газу, через міжнародний суд в Стокгольмі вдалося домогтися зниження ціни на газ.

«Газпром» змінив контракт, завдяки чому вона щорічно заощадить близько 200 млн. доларів. Позови в Стокгольм також подали німецькі концерни E.ON і RWE», - зазначило видання.

Як повідомляв УНІАН, українська влада більше року безуспішно намагається змінити підписаний в 2009 році десятирічний газовий контракт з «Газпромом», згідно якого Україні доводитися платити за російський газ одну з найвищих цін в Європі.

Представники влади заявляли навіть про намір подати до суду на «Газпром», але поки не зробили цього, сподіваючись домовитися.

Довідка УНІАН. Польська державна нафтогазова компанія PGNiG, яка веде переговори з "Газпромом" про зниження ціни на газ з кінця 2010 року, в листопаді минулого року повідомила про початок процедури розгляду суперечки з російською компанією в Міжнародному арбітражному суді в Стокгольмі.

За неофіційними даними, поляки хочуть одержати від росіян 10% знижки, що дозволить щорічно заощаджувати країні, яка імпортує близько 10 млрд. кубометрів російського газу, понад 0,5 млрд. доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ "Газова міфотворчість" - пора відділити зерно від полови