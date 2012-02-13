«Дніпроенерго» запустила газомазутний блок Запорізької ТЕС через відключення блоку АЕС

Енергогенеруюча компанія "Дніпроенерго" (м. Запоріжжя) 10 лютого о 15.00 запустила газомазутний блок № 5 потужністю 800 МВт на Запорізькій ТЕС (м. Енергодар, Запорізька обл.) у зв`язку з відключенням енергоблоку №4 і дефіцитом потужностей в Дніпровській енергосистемі.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті оператора Об`єднаної енергосистеми ДП «Енергоринок».

Блок був запущений з ініціативи «Енергоринку» і без перерв працює до теперішнього часу. Всього на ранок понеділка на Запорізькій ТЕС в роботі знаходяться 4 блоки, у тому числі 3 пиловугільних сумарною встановленою потужністю 370 МВт.

Нагадаємо, 10 лютого Запорізька АЕС відключила від мережі енергоблок № 4 для усунення дефекту трубопроводу.

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