ЄС виділить грант 1,5 млн. євро на реалізацію енергоефективних проектів

Європейський Союз виділить 1,5 млн. євро грантової допомоги на реалізацію енергоефективних проектів у 10 малих містах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представництва ЄС в Україні.

Згідно з повідомленням, кошти будуть, зокрема, виділені на реалізацію проектів підвищення енергоефективності муніципальних систем тепло- і водопостачання, теплової санації будівель соціальної сфери (дитячі садки і школи), а також проектів, пов`язаних з переходом на місцеві відновлювальні джерела енергії (біомаса).

Учасниками програми стануть Гола Пристань (Херсонська область), Бурштин і Долина (Івано-франківська область), Рахів (Закарпатська область), Зоринськ (Луганська область), Яготин (Київська область), Новоселиця (Чернівецька область), Борщів і Копичинці (Тернопільська область), Зеледольськ (Дніпропетровська область).

Термін реалізації проектів - 13-24 місяці. Проекти виконуватимуться на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. У рамках програми будуть проведені попередні і завершальні енергоаудити з метою підтвердження ефективності реалізованих проектів і фактично досягнутої економії коштів.

Підтримку і консультації за проектами виконуватимуть експерти ЄС ESIB (проект «Ініціатива енергозбереження у будівлях в країнах Східної Європи і Центральної Азії»).

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