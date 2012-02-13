Керівництво "Чернівціобленерго": зміна власника не позначиться на цінах для споживачів

Зміна власника ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" не вплине на пересічного споживача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час сьогоднішньої прес-конференції генеральний директор ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" Ярослав КОМАНЯК. "Питання приватизації ніяк не стосується споживача - акції постійно перебувають у русі, тому хто саме їх купив, не є вирішальним», - зауважив Я.КОМАНЯК.

За його словами, тарифи на електроенергію встановлює по всій Україні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, "і рішення абсолютно не залежить від того, це приватне, державне чи напівдержавне підприємство".

"Тарифи на електроенергію однакові в Івано-Франківську, Чернівцях, Донецьку, Харкові, інших містах, незалежно від власника. Єдине, що змінюється для споживачів зі зміною власника ПАТ «ЕК "Чернівціобленерго", - жорсткіші заходи для неплатників. У разі своєчасних розрахунків за спожиту електроенергію споживач не відчуватиме ніяких незручностей", - сказав Я.КОМАНЯК.

За його словами, власником 45% акцій ПАТ «ЕК "Чернівціобленерго" стала «успішна українська компанія ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна", яка давно працює на українському енергоринку. Свого часу вона приватизувала обленерго у Житомирі, Херсоні, Кіровограді, Севастополі.

«ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна" успішно ними керує, споживачі не відчувають дискомфорту, навіть навпаки - ці компанії одні з найкращих в Україні і вкладають кошти у розвиток мережі. Купувати і продавати електроенергію - не питання держави, адже у всьому світі це роблять дистриб`юторські або розподільні компанії, що належать приватним особам", - резюмував Я.КОМАНЯК.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго". Групу VS Energy контролює російський бізнесмен Олександр БАБАКОВ.