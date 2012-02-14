Ціну нафти обвалило агентство Moody's - знизило рейтинги шести країн ЄС

На світових торгах у вівторок, 14 лютого, ціни на нафту падають на тлі зниження рейтингів шести європейських країн міжнародним рейтинговим агентством Moody `s і погіршення прогнозів за рейтингами ще трьох держав.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже знизилася на 0,33 долара, або на 0,33% - до 100,58 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,73 долара, або на 0,62%, - до 117,20 долара за барель.

Moody `s знизило суверенні кредитні рейтинги Іспанії, Португалії, Словенії, Словаччини, Італії та Мальти і погіршило прогноз за рейтингами Великої Британії, Франції та Австрії.

Зокрема, рейтинги Італії, Іспанії та Мальти знижені до "А3", прогнози за рейтингами негативні. Рейтинги Словенії та Словаччини знижені до "А2", прогнози негативні. Рейтинги Австрії, Франції та Великобританії підтверджені на рівні "Ааа", прогнози погіршені до негативних, передає Bloomberg.

Крім того, інвестори з негативом сприйняли прогноз Bloomberg щодо комерційних запасів нафти на складах США, згідно з яким обсяг запасів виріс за тиждень на 1,6 мільйона барелів. Запаси пального, за даними агентства, збільшилися на 675 000 барелів, при цьому запаси дистилятів зменшилися на 1,1 мільйона барелів. Офіційні дані від Міністерства енергетики США будуть опубліковані в середу.