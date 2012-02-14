Помер ще один гірник, постраждалий від вибуху на шахті «Північна»

Учора, 13 лютого, близько 20.00. у Донецькому опіковому центрі помер ще один, шостий гірник, який постраждав 6 лютого від вибуху газоповітряної суміші на шахті «Північна» державного підприємства «Дзержинськвугілля».

Про це сьогодні УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову первинної профспілкової організації шахти «Північна» Віталія ВОРОБЙОВА.

За його словами, пішов з життя начальник дільниці 1962 року народження, в нього залишилися двоє синів 1986 і 1995 рр. народження. Поховають шахтаря завтра в Дзержинську.

У прес-службі також повідомили, що в опіковому центрі залишаються четверо гірників шахти «Північна», що постраждали під час вибуху газоповітряної суміші. Стан двох шахтарів лікарі оцінюють як тяжкий, ще двох – дуже тяжкий, і медики роблять усе можливе для їх порятунку.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого о 22.30 при проведенні вибухових робіт на шахті “Північна” стався вибух газоповітряної суміші. Постраждали 10 шахтарів. Дорогою в лікарню один з них помер.

У ніч на 10 лютого померли двоє гірників - 1973 і 1971 року народження. Вранці 11 лютого помер гірник очисного забою 1969 р.н., а того ж дня о 22.00 від одержаних опіків і супутніх травм помер майстер-підривник 1969 року народження.