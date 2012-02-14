Четвертий енергоблок Запорізької АЕС підключений до мережі

Енергоблок №4 Запорізької АЕС о 21.24 понеділка, 13 лютого, підключений до мережі після усунення несправності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, блок був відключений від мережі 10 лютого. Причина відключення - виявлення дефекту трубопроводу від розширювача продування парогенераторів.

На даний момент на українських АЕС у роботі знаходяться 13 з 15 енергоблоків.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 5 040 Мвт, РАЕС - 1 870 МВт, ПУАЕС - 2 985 МВт, ХАЕС - 1 870 МВт.

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