Верховний суд Угорщини підтвердив незаконність продажу Emfesz фірмі RosGas

Верховний суд Угорщини підтвердив законність рішень, прийнятих раніше судом першої інстанції і Апеляційним судом про незаконність продажу компанії Emfesz швейцарській фірмі RosGas AG за 1 долар, яку намагався зробити колишній директор Emfesz Іштван ГОЦІ.

Про це сказано в переданому агентству УНІАН повідомленні департаменту зовнішніх зв`язків і комунікацій холдингу Group DF, куди входить компанія Emfesz.

У повідомленні наголошується, що 13 січня 2012 року, розглянувши скаргу RosGas, Верховний суд Угорщини залишив без зміни рішення суду першої інстанції і Апеляційного суду Будапешта, відповідно до яких кіпрська компанія Mabofi Holdings визнана єдиним законним власником угорської компанії Emfesz.

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Нагадаємо, 28 квітня 2009 року Іштван ГОЦІ продав компанію Emfesz швейцарській фірмі RosGas, власники якої не відомі й досі. Внаслідок шахрайської операції на суму в 1 долар, Emfesz, що мав у попередні роки оборот понад мільярд доларів, був перетворений на компанію позбавлену ліцензій, і компанію, що втратила активи.

Рішення Верховного суду Угорщини ставить фінальну крапку в судовій тяжбі навколо Emfesz, яка триває вже майже три роки, і робить можливим повернення цій фірмі, що входить у Group DF, виведених активів.

Довідка УНІАН. 8 листопада 2011 року Апеляційний суд Будапешта залишив у силі рішення суду першої інстанції, відповідно до якого операція з продажу Emfesz компанії RosGas була визнана неукладеною. Апеляційний суд підтвердив, що Іштван ГОЦІ не мав належних повноважень, коли він, без відома законного власника компанії, обманним шляхом намагався зробити операцію з продажу компанії Emfesz, зареєстрованій у Швейцарії компанії RosGas.