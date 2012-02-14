"Нафтогаз" не розраховувався рублями за січневий газ

НАК "Нафтогаз України" не використовував рублі при розрахунках з "Газпромом" за січневі поставки природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Володимир МАКУХА.

«Січневий платіж був у доларах», - сказав він.

При цьому В.МАКУХА зазначив, що російська валюта використовувалася у розрахунках з «Газпромом» поки що лише один раз - за грудневі поставки, оскільки на той момент був достатньо вигідний курс.

«Один раз спробували у грудні. Був вдалий курс, і було вигідніше платити, ніж у доларах», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» дістала можливість здійснювати оплату за поставки російського газу в рублях.

7 грудня 2011 року НАК "Нафтогаз України" частково розплатилася з російським «Газпромом» у рублях за газ, поставлений у листопаді. Із 972,21 млрд. дол., які необхідно було заплатити, компанія перерахувала "Газпрому" 210 млн. дол. і 7,2 млрд. крб.

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