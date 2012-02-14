В Україні потужність електростанцій на ВДЕ у 2011 році зросла на 4%

Україна у 2011 році розвивала альтернативну енергетику інтенсивніше, ніж традиційну: загальна встановлена потужність електростанцій на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) впродовж минулого року зросла на 4%, або на 221,1 МВт, і до 1 січня 2012 року досягла 5773,8 МВт (включно з великими ГЕС), тоді як встановлена потужність електростанцій на викопному паливі скоротилася на 72,1 МВт - до 47536,8 МВт.

Такі дані наводить держпідприємство "НЕК "Укренерго", яке експлуатує магістральні і міждержавні лінії електропередачі, а також забезпечує централізовану диспетчеризацію об`єднаної енергосистеми країни.

Основний приріст енергопотужностей на ВДЕ забезпечила фотовольтаїка - компанія Activ Solar восени минулого року завершила будівництво і ввела в експлуатацію 80-мегаватний парк "Охотникове", а в грудні - 100-мегаватний парк "Перове", який є найбільшою діючою фотоелектричною електростанцією у світі. Обидві станції розташовані в Криму.

Загальна встановлена потужність вітряних електростанцій упродовж 2011 року зросла на 40,7%, або на 35,1 МВт, - до 121,3 МВт: в експлуатацію було введено 15 вітроагрегатів ТОВ "Вітряний парк Новоазовський" (37,5 МВт), крім того за рахунок введення нових установок потужність станцій ВЕО "Вітроенергопром" зросла на 3,7 МВт. Водночас встановлена потужність Донузлавської ВЕС (оператор - держпідприємство "НАЕК "Енергоатом") знизилася з 17,8 до 11,63 МВт.

Як випливає з даних "Укренерго", встановлена потужність всіх ГЕС (зокрема великих) минулого року зросла на 0,1%, або на 6,6 МВт, - до 4603,5 МВт, потужність ГАЕС за цей період не змінилася і на початок року становила 861,5 МВт. Весь приріст у гідроенергетиці забезпечено введенням в експлуатацію нових і реконструйованих старих малих ГЕС.

Встановлена потужність АЕС України впродовж 2011 року не змінювалася і становить 13835 МВт.

Тим часом теплові електростанції (ТЕС) продемонстрували зниження встановленої потужності минулого року на 75 МВт. Зокрема, на Добротвірській ТЕС ("Західенерго") з експлуатації було виведено турбогенератор потужністю 100 МВт. Водночас після проведення капітального ремонту блок №6 Старобешівської ТЕС ("Донбасенерго") було перемарковано з 175 на 200 МВт. Встановлена потужність теплоелектроцентралей (ТЕЦ) і блок-станцій у 2011 році збільшилася на 2,8% (на 2,9 МВт) – до 6 тис. 429,8 МВт. Нові вугільні і газо-мазутні енергоблоки в експлуатацію не вводилися.

З урахуванням зміни і коректування встановлених потужностей, що входять до об`єднаної енергосистеми України, впродовж 2011 року її загальна потужність збільшилася на 0,3% (на 149 МВт) - до 53310,6 МВт.

Тенденції, що намітилися в Україні, відповідають загальносвітовим процесам - у всьому світі альтернативна енергетика випереджає традиційну за темпами розвитку, причому найшвидшими темпами розвивається сонячна.

Але незрівнянні розміри нових потужностей, що вводяться в дію. Тільки у Європі, за даними ThinkProgress, у 2011 році було введено в експлуатацію 32 ГВт потужностей відновлюваної енергетики – переважно сонячної і вітрової. У 2011 році фотоелектричні установки забезпечили 26,7% нових європейських потужностей, вітроенергетичні - 21,4%, газові станції - 22%. Далі, з великим відривом, йдуть електростанції на вугіллі (4,8%), мазуті (1,6%), великі ГЕС (1,3%), а також концентраторні сонячні установки (1,1%).

За прогнозами Bloomberg New Energy Finance, у світі зростання альтернативної енергетики у найближчі 20 років буде більш ніж восьмикратним і її потужності до 2030-го досягнуть 2,5 ТВт. Причому після 2020 року 50% "альтернативних" потужностей, що вводяться, будуть сонячними. Suntech Power Holdings прогнозує, що вже до 2015 року у половині країн світу сонячна енергетика порівняється за собівартістю з традиційною.

Ще у 2008 році загальносвітові вкладення в енергетику з відновлюваних джерел перевищили інвестиції у традиційну, а в 2009 році кількість введених в дію альтернативних потужностей перевищила кількість традиційних потужностей, що вводилися. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (International Energy Agency), до 2050 року сонячна енергетика забезпечить 20-25% світового виробництва електроенергії.