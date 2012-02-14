На шахті в Донецькій області помер гірник

У Донецькій області на шахті «Зоря» державного підприємства «Сніжнеантрацит» помер електрослюсар підземної дільниці ВТБ, 1960 року народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Сніжнянському теркомі Євгена ЗАГОРОДНЬОГО.

За його словами, вчора механік дільниці видав наряд електрослюсарям підземним на перевірку працездатності апаратури газового контролю по маршруту №3 і заміну кабеля по ходку №29 пласта H7 «Кащеєвський» на горизонті 800 метрів.

«Виконуючи наряд, при пересуванні ходком №29 електрослюсар відчув себе зле, знепритомнів і впав на грунт виробки, - розповів Є.ЗАГОРОДНІЙ. - Гірники дільниці «Гірничопрохідницьких робіт», що знаходилися поряд, почали надавати йому першу допомогу, і повідомили про те, що сталося, диспетчеру підприємства. У шахту спустилася бригада лікарів реанімаційно-протишокової групи, що прибула за викликом, але, на жаль, медики вже нічим допомогти не могли, електрослюсар помер до їх прибуття».

На даний момент причину смерті встановлює судово-медична експертиза.