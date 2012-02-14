ДТЕК викупив 550 МВт перетину на Білорусь і Молдову експорту електроенергії у березні

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять до структури холдингу ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 550 МВт у напрямках до Білорусі і Молдови для експорту електроенергії у березні.

Про це УНІАН повідомили у НЕК «Укренерго» з посиланням на підсумки місячного аукціону, проведеного компанією у вівторок, 14 лютого.

Згідно з повідомленням, зокрема, «Східенерго» придбало 350 МВт українсько-білоруського перетину, а «Пауер Трейд» - 200 МВт перетину «ОЕС України – ОЕС Молдови».

Всі лоти придбано за стартовою ціною 1 тис. грн.

Лоти російського перетину загальним обсягом 3100 МВт було знято з торгів через брак попиту.

Нагадаємо, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії у 2012 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінувальне становище по східноєвропейському (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща), молдавському і білоруському напрямках експорту електроенергії.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах в оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступу до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об`єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.