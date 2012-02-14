Британська прокуратура почала розслідування угоди на постачання бурової установки

Прокуратура Великобританії почала розслідування угоди, яку уклала британська компанія Highway Investment Processing і українське ДАТ «Чорномонафтогаз» на постачання самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) за 400 млн. дол.

Про це стало відомо журналістам програми «Знак оклику» на каналі ТВІ, повідомили УНІАН у прес-службі каналу.

Зокрема, в програмі було продемонстровано виписку з реєстру всіх компаній, які зареєстровані на Британських островах. Там, зокрема, відмічено, що процес ліквідації компанії Highway Investment Processing «тимчасово припинено у зв`язку з отриманням реєстром заперечення проти ліквідації».

Журналісти програми відзначають, що зараз британські стражі порядку вирішила зупинити процес ліквідації фірми Highway Investment Processing, яка планувала непомітно зникнути після викривальних матеріалів українських журналістів.

Нагадаємо, 1 квітня 2011 року міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що «Нафтогаз» купив у Сінгапурі бурову установку для видобутку нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

Згодом тижневик «Дзеркало тижня. Україна» написав, що компанія Highway Investment Processing (Великобританія) виграла тендер «Чорноморнафтогазу» на 400 млн. дол. на купівлю бурової установки.

Компанія-виробник Keppel продала установку своєму партнерові - компанії Seadrill. Своєю чергою, Seadrill повідомила, що заробила на перепродажу установки 18 млн. дол., реалізувавши її британському покупцеві, який побажав залишитися невідомим, за 248,5 млн. дол.

Highway Investment Processing, як вказувало видання, заснована двома офшорними компаніями, директор однієї з цих компаній є також директором іншого учасника тендеру - новозеландської Falcona.

Офіційний сайт Highway Investment Processing, за інформацією видання, створений за два тижні до проведення тендеру.

Згодом голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН спростував звинувачення деяких ЗМІ у нецільовому використанні коштів під час закупівлі бурової платформи.

Після цього восени «Чорноморнафтогаз» визнав компанію Rigas Kugu Buvetava (ВАТ «Ризька судноверф», Рига, Латвія) переможцем відкритого тендеру на закупівлю ще однієї СПБУ. «Ризька судноверф» запропонувала «Чорноморнафтогазу» постачання плавучої бурової установки за найнижчою ціною серед усіх претендентів - 399,8 млн. дол.