Нафта дорожчає в очікуванні новин з єврозони

На світових торгах в середу, 15 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі очікувань врегулювання питань, пов`язаних з наданням фіндопомоги Греції.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,69 долара, або на 0,68% - до 101,43 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,59 долара, або на 0,50%, - до 117,94 долара за барель.

Напередодні стало відомо, що єврогрупа скасувала зустріч, на якій мало біти вирішено питання про надання Греції фінансової підтримки в 130 мільярдів євро і планує провести в середу лише телеконференцію.

Глава Єврогрупи Жан-Клод Юнкер пояснив таке рішення відсутністю гарантій з боку політичних партій Греції з виконання програми бюджетної економії, узгодженої раніше.

Між тим, в ніч на середу в ЗМІ з посиланням на джерело в уряді з`явилися повідомлення про те, що лідери партій Греції направлять протягом дня лист з відповідними гарантіями голові ради міністрів фінансів єврозони, передає Bloomberg.

Також на котирування "чорного золота" впливає очікування щотижневої статистики від Міністерства енергетики США з комерційних запасів ресурсу на складах країни. Аналітики припускають, що запаси збільшилися на 1,5 мільйона барелів.