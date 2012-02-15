З сьогоднішнього дня відновлено поставки української електроенергії до Білорусі

13:14, 15 лютого 2012
Енергетика
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Мінськ. Від сьогодні відновилися поставки української електроенергії до Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба «Біленерго».

«Поставки здійснюються в обсязі 7 млн. кВт/год на добу», - підкреслили у прес-службі «Біленерго».

Нагадаємо, що у зв`язку з дефіцитом електроенергії на внутрішньому ринку через сильні морози, Україна з 1 лютого припинила поставки електроенергії до Білорусі. Терміни відновлення поставок переносилися кілька разів.

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Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, у 2012 році Білорусь планує гарантовано імпортувати з України 1,5 млрд. кВт/год електроенергії і ще до 3 млрд. кВт/год - у разі економічної доцільності.

У 2011 році, згідно з контрактами, Білорусь мала імпортувати з України близько 2,5 млрд. кВт/год. Партнерами з поставки електроенергії з України були дві українські компанії – «Укрінтеренерго» і «Східенерго». Імпорт електроенергії в республіку здійснюється виключно для диверсифікації паливно-енергетичного балансу і виходячи з економічної доцільності.

Державне виробниче об`єднання електроенергетики «Беленерго» створено у 2006 році у порядку реорганізації Білоруського державного енергетичного концерну для управління господарською діяльністю електроенергетичного комплексу Білорусі. До складу «Біленерго» входять, зокрема, республіканські унітарні підприємства «Брестенерго», «Вітебськенерго», «Гомельенерго», «Гродноенерго», «Мінськенерго», «Могилівенерго».

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