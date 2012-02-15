«Газпром» і «Нафтогаз» відновили переговори

ВАТ «Газпром» і ВАТ «Нафтогаз України» відновили переговори.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

У повідомленні наголошується, що голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР провів сьогодні робочу нараду з питань транзиту російського газу через Україну в умовах аномальних холодів.

Після закінчення наради О.МІЛЛЕР прийняв голову правління НАК "Нафтогаз України" Євгена БАКУЛІНА.

Таким чином, компанії відновили переговори, останній раунд яких відбувся 17 січня, причому єдиним рішенням тоді був намір їх продовжити.

Нагадаємо, Україна веде з РФ тривалі переговори зі зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - кабальними. Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською газотранспортною системою. Київ і Москва не виключають створення консорціуму з управління української ГТС, але його модель поки що не визначена.

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