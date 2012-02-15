«Газпром» упевнений в позитивному результаті переговорів щодо газотранспортного консорціуму

Результат переговорів Росії й України зі створення консорціуму для управління українською газотранспортною системою (ГТС) буде позитивним.

Про це сказав заступник голови "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ у інтерв`ю телеканалу Russia Today, передає РІА "Новости".

"Це двосторонні переговори, і, хоча ми не проти участі в них європейських інвесторів, на даний момент ми ведемо переговори на двосторонній основі. Ідея про газотранспортний консорціум не нова, і ми, і наші партнери активно її підтримували. У минулому ця ініціатива була заблокована, зараз переговори поновилися, але кінцева конфігурація цього партнерства стане відома після завершення переговорів.", - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він зазначив, «із великою часткою впевненості можу сказати, що результат переговорів буде позитивним».

Нагадаємо, Україна веде з РФ тривалі переговори щодо зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - кабальними. Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською газотранспортною системою. Київ і Москва не виключають, що в результаті переговорів може бути створено консорціум із управління українською ГТС, але його модель поки що не визначена.

Раніше Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував створити для модернізації української ГТС тристоронній консорціум, що враховує інтереси як Росії, так і держав - членів ЄС, в якому Росії та ЄС має належати по 33%, а Україні - 34%. Завдяки цьому система була б прозорою, вважає Президент України. Він нагадав, що експерти оцінюють витрати на модернізацію ГТС України в 5-7 мільярдів доларів на період від 5 до 7 років.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що переговори про оренду трубопровідної системи України ніколи не велися. Навпаки, Україна зацікавлена в тому, щоб не втратити позиції транзитної країни, оскільки доходи від транзиту є частиною державного бюджету.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО також раніше заявляв, що базовою моделлю консорціуму є тристороння. При цьому влада України вважає, що тристороння модель має базуватися на двох принципах: надання гарантій обсягів транзиту російського газу до Європи і залучення інвестицій від європейських міжнародних фінансових організацій для модернізації ГТС.

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