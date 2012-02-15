Експерти дивуються - виробництво арктичного дизпального освоїв тільки один український НПЗ

Якісне зимове дизельне пальне реалізують переважно брендові мережі автозаправних станцій (АЗС). Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник проекту Autovisio Віталій ЧЕХОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, на половині АЗС Києва, перевірених активістами громадського руху Autovisio, дизпальне не відповідає чинним ДСТУ.

«Ми перевірили близько 20 АЗС, але якісний продукт було виявлено тільки на половині заправок. Як правило, це брендові мережі АЗС», – відзначив він.

За його словами, основною проблемою для власників АЗС є замерзання дизпального в холодну погоду.

Водночас директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН відзначив, що хороші характеристики морозостійкості продемонструвало зимове дизельне пальне виробництва Кременчуцького (ПАТ «Укртатнафта»), Мажейкяйського (Литва, Orlen Lietuva) і Волгоградського НПЗ (Росія, «ЛУКОЙЛ»).

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«Кременчуцький НПЗ два роки тому освоїв виробництво арктичного дизеля і досить непогано запрацював на цьому. При тому що інвестиції у цей проект становили копійки. Чому цю технологію не освоїли інші українські заводи, мені незрозуміло», – відзначив С.Куюн.

Як повідомляв УНІАН,ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) першим серед вітчизняних виробників налагодив випуск арктичного дизпального підвищеної якості ENERGY А-євро у рамках програми модернізації, в ході якої була проведена реконструкція на установці гідроочищення дизельного пального ЛЧ-24/7-68 газо-каталітичного виробництва.

Технологія виробництва арктичного дизпального у заводських умовах забезпечується шляхом каталітичної конверсії важких парафінів, що радикально відрізняється від практики додавання депресорних присадок у пальне безпосередньо під час заправки, його транспортування або зберігання.

Низькотемпературні властивості арктичного дизпального ENERGY А-євро дозволяють експлуатувати двигун у жорстких кліматичних умовах (значення основного показника для арктичного дизеля - гранична температура фільтрованості – становить не вище -28°С, що забезпечує незамерзання пального при температурах до -40°С і нижче).

Нагадаємо, реалізація арктичного дизельного пального підвищеної якості ENERGY А-євро виробництва ПАТ «Укртатнафта» здійснюється у роздрібних мережах АЗС партнерських компаній «Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін.