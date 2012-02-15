«Газпром» перейшов у стадію реального будівництва «Південного потоку» – Міллер

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що компанія перейшла в стадію реального будівництва газопроводу «Південний потік».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це він сказав під час проведеної сьогодні наради з реалізації проекту «Південний потік».

«Ми перейшли в стадію реального будівництва «Південного потоку». Без перебільшення можу сказати, що «Газпром» займається проектом 24 години на добу. Ця аномально холодна зима, що викликала різке зростання попиту на російський газ в Європі, — ще одне підтвердження того, що «Південний потік» має бути і буде побудовано. Європі потрібні нові коридори постачання російського газу без транзитних посередників», - сказав О.МІЛЛЕР.

У повідомленні зазначається, що учасники наради детально розглянули поточний стан проекту, відзначивши, що графік реалізації «Південного потоку» суворо дотримується. Особливу увагу було приділено виконанню всіх необхідних умов для прискореного початку будівництва газопроводу вже в грудні цього року відповідно до доручення прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА. Було відзначено, що остаточне інвестиційне рішення щодо «Південного потоку» буде ухвалено в листопаді цього року.

О.МІЛЛЕР також затвердив на нараді «Статут проекту будівництва «Південного потоку». Документ детально регламентує весь обсяг роботи на морській і сухопутній ділянках проекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Росії не потрібно будувати «Південний потік» - голова комітету Держдуми

«Газпром» заявляє, що Чорногорія приєднається до «Південного потоку»

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи ї проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» в проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

У третьому кварталі 2011 року було завершено розробку Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об`єднав в собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу по території країн Південної та Центральної Європи.

У Зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення щодо проекту з обгрунтуванням їх здійсненності, оцінка екологічної безпеки і заходи з охорони навколишнього середовища, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних і експлуатаційних витрат.