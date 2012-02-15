Україна в 2011 році збільшила імпорт газу на 50%

Україна у 2011 році збільшила імпорт природного газу на 49,5%, порівняно з 2010 роком, до 14 млрд. 46,028 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, обсяг імпорту природного газу в 2011 році у загальному обсязі імпорту становив 17,0%.

У 2011 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 2,4%, порівняно з 2010 роком, до 4 млрд. 272,365 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в 2011 році становив 5,2%.

Експорт природного газу і сирої нафти з газовим конденсатом у 2011 році Україна не здійснювала.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, до 9 млрд. 392,940 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2010 році у загальному обсягу імпорту становив 15,5%.

У 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 171,265 млн. дол. Обсяг імпорту нафти у загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.

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