В Україні зареєстровано Раду із зеленого будівництва

В Україні зареєстровано Рада із зеленого будівництва (UaGBC).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Кнауф Інсулейшн», яка виступила одним із засновників Ради.

Як зазначають у повідомленні, в даний момент рада має статус Prospective Member (перший ступінь акредитації в World Green Building Council, WGBC).

Основна мета ради - об`єднання організацій і професіоналів, які дотримуються у своїй діяльності принципів «зеленого» будівництва. Серед його пріоритетних напрямків - впровадження міжнародних стандартів «зеленого» будівництва в Україні, внесення змін в українське законодавство з метою розвитку «зеленого» спрямування в будівельній галузі, сертифікація будівель відповідно до «зелених» стандартів та ін.

Рада об`єднує компанії, організації та приватних осіб, зацікавлених у просуванні принципів сталого розвитку в реалізації проектів нерухомості та екологічно чистого будівництва.

Серед засновників UaGBC - «Дельта Проектконсалт Україна», «Кнауф Інсулейшн Україна», ArtBuild Hotel Group, Roedl & Partner, Beten International, Drees & Sommer, архітектор Тетяна Ернст.

У компанії відзначили, що UaGBC входить до складу Всесвітньої Ради із зеленого будівництва (WGBC). Відповідно, члени ради отримають підтримку міжнародного професійного співтовариства щодо практичного застосування принципів «зеленого» будівництва в проектах нерухомості в Україні, а також інформаційну підтримку і допомогу в пошуку нових проектів і партнерів для реалізації проектів нерухомості та розвитку бізнесу.

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Довідка УНІАН. Всесвітня Рада із зеленого будівництва (World Green Building Council, створена в 2002 р.) включає в себе близько 80 національних рад у різних державах, які займаються впровадженням принципів «зеленого» будівництва.

До складу національних рад входять професійні організації, державні структури, науково-дослідні інститути і приватні особи. Мета об`єднання - координація зусиль із впровадження принципів «зеленого» будівництва на всіх рівнях: від прийняття відповідних законів до реалізації проектів нерухомості.

«Зелене» будівництво - це сукупність підходів до проектування, будівництва та експлуатації будівель, спрямованих на зниження споживання енергоресурсів та створення екологічно чистого середовища для проживання і роботи людей. Ці цілі досягаються за рахунок використання екологічно чистих будівельних матеріалів та технологій, заходів з енергозбереження, застосування відновлюваних джерел енергії, внутрішніх планувань будівлі, комфортних для роботи та проживання людей.