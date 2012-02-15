Клюєв: підвищення енергоефективності – одне з головних завдань нацбезпеки

Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення її енергоефективності є одним з пріоритетних завдань національної безпеки.

Про це в інтерв`ю заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій КЛЮЄВ, повідомила УНІАН його прес-служба.

За словами А.КЛЮЄВА, виконання завдань, поставлених Президентом України на останньому засіданні РНБО наприкінці січня, вимагає серйозних зусиль і якісної координації роботи всіх органів влади.

Він наголосив, що від успішності вирішення цих завдань залежить конкурентоспроможність всієї країни і наші перспективи на найближчі десятиліття.

«Простіше кажучи, ті мільярди, що Україна віддає щомісячно за неймовірно дорогі енергоносії, ми могли б вкладати в модернізацію економіки, створення нових високотехнологічних підприємств. Дорогі енергоресурси і величезні енерговтрати - це ціна кожного нашого товару, це мільярди коштів, недоданих пенсіонерам, освіті та охороні» здоров`я, - цитує прес-служба секретаря РНБО.

А.КЛЮЄВ також відзначив, що пріоритетним завданням влади має також стати зміцнення науково-технічного потенціалу, забезпечення інноваційного розвитку. Він нагадав, що саме ідеологія модернізації економіки, створення нових ефективних виробництв лежить в основі всіх сьогоднішніх урядових програм.

Важливим завданням А.КЛЮЄВ назвав також забезпечення екологічної та техногенної безпеки країни. За його словами, той оберемок проблем, який накопичився як за радянські роки, так і за роки незалежності України, вимагає величезних багаторічних зусиль. «Спрацьованість промисловості та інфраструктури не дозволяє владі розслаблятися ні на хвилину», - наголосив він.

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