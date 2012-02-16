Статдані зі США обвалили ціну нафти

На світових торгах у четвер, 16 лютого, ціни на нафту падають на тлі негативної статистики ФРС США щодо обсягу промислового виробництва.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,21 долара, або на 0,21% - до 101,59 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,34 долара, або на 0,29%, - до 118,59 долара за барель.

Обсяг промислового виробництва в США в січні не змінився в порівнянні з груднем 2011 року, хоча очікувалося, що показник виріс на 0,6% в порівнянні з непереглянутим показником грудня. Завантаження промислових потужностей в січні скоротилася до 78,5% в порівнянні з показником грудня в 78,6%.

Більш суттєвій негативній динаміці котирувань перешкоджають дані по комерційних запасах нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 10 лютого. Згідно з статистикою Міненергетики, запаси скоротилися на 170 000 барелів, або на 0,1%, - до 339,08 мільйона барелів. Таким чином, показник виявився кращим за прогнози аналітиків, що очікували зростання на 1,5 мільйона барелів, передає Bloomberg.