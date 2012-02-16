Туреччина подякувала Україні за "газову" допомогу

У Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України 15 лютого відбулася робоча зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА і міністра енергетики і природних ресурсів Турецької Республіки Танера ЙІЛДИЗА, під час якої обговорювалися питання співпраці двох держав в енергетичній сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

Т. ЙІЛДИЗ подякував Ю.БОЙКУ за те, що в період екстремальних холодів Україна на прохання Туреччини надала їй додаткові обсяги газу з власних сховищ.

У повідомленні наголошується, що під час зустрічі сторони обговорили питання експорту електроенергії, газової співпраці, реалізації Національного проекту «LNG-термінал» та інші перспективні питання двосторонньої співпраці в енергетичній сфері.

Учасники зустрічі домовилися заглиблювати двосторонню співпрацю і інтенсифікувати діалог з обговорених питань.

Нагадаємо, в січні 2011 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння в галузі енергетики між Міністерством енергетики і вугільної промисловості України і Міністерством енергетики і природних ресурсів Турецької Республіки.

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