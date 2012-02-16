Держенергоефективності наполягає, що не могло використовувати кошти ЄС не за призначенням

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України наполягає, що кошти, виділені Європейським Союзом на програми енергоефективності та енергозбереження, не могли бути використані не за призначенням.

Про це сказано в заяві Держенергоефективності, переданій УНІАН.

«Хотілося б ще раз відзначити те, що кошти, виділені ЄС на програми енергоефективності та енергозбереження України, не могли бути використані не за призначенням», - мовиться у заяві.

Рішення уряду про передання Держенергоефективності бюджетних коштів, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді держбюджету за програмою 3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського Союзу», в сумі 310 млн. грн., наголошується в заяві, було прийняте 17 жовтня 2011 року. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету погоджував передання Держенергоефективності 310 млн. грн. лише 6 грудня 2011 року. За інформацією Мінфіну, йдеться у заяві, 28 грудня 2011 року була проведена операція з продажу коштів у євро і подальша купівля коштів у національній валюті (за середнім курсом, встановленим на міжбанківському ринку на дату, яка передує дню проведення операції) і, відповідно, переказана на спеціальний рахунок у Держказначействі сума коштів у національній валюті в обсязі 324 млн. 802,5 тис. грн.

«У даний час кошти, виділені Євросоюзом на програми енергоефективності та енергозбереження в Україні, залишаються на рахунках Державної казначейської служби України. Тому просимо представників ЗМІ припинити провокаційну кампанію», - заявив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола ПАШКЕВИЧ. У повідомленні також говориться про те, що в Держенергоефективності вважають, що інформація про неефективне використання коштів, виділених Євросоюзом на програми енергоефективності та енергозбереження, є «недостовірною» і поширюється «свідомо». «Надалі у разі поширення такої інформації Держенергоефективностівживатиме заходів для захисту ділової репутації Агентства відповідно до чинного законодавства України», - сказано в заяві.

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