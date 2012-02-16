Видобуток газу в Україні в січні скоротився на 0,5%, нафти - на 2%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні ц.р. скоротили видобуток природного газу на 0,5%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 1,7 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України. Згідно з повідомленням Держстату, в січні видобуток нафти в Україні скоротився на 2,0%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 0,203 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в січні збільшився на 0,3%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 77,7 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 7,4% – до 63,9 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 0,3%, порівняно з 2010 роком, до 19,2 млрд. куб. м. У 2011 році видобуток нафти в Україні скоротився на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 2,424 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2011 році скоротився на 7,0%, порівняно з 2010 роком, до 874,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,6% – до 0,721 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».

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