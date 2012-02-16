Статутний фонд «Київміськсвітла» збільшено з 50 тис. грн. до 4,15 млн. грн.

Статутний фонд КП «Київміськсвітло» збільшено з 50 тис. грн. до 4 млн. 150 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні Київради. Його підтримали 93 зі 112 зареєстрованих у залі депутатів.

Статутний фонд збільшено за рахунок включення нового майна - елементів святкової ілюмінації, яку оцінено у 4 млн. 100 тис. 836 грн.

Згідно з пояснювальною запискою, святкова ілюмінація була придбана КП «Київреклама» на виконання розпорядження КМДА від 30 вересня 2009 року «Про святкове новорічне оформлення вулиць в центральній частині міста Києва». Передбачалось, що згодом «Київреклама» передасть це обладнання «Київміськсвітлу». Однак, згідно із законодавством, при передачі «Київміськсвітло» має сплатити податкові зобов’язання на суму понад 1 млн. грн. Але підприємство може не сплачувати податок, якщо здійснюються прямі інвестиції, тобто внесення коштів чи майна до статутного фонду. Враховуючи це, Головним управлінням комунальної власності УМДА було підготовлено проект рішення Київради про збільшення статутного фонду «Київміськсвітло».

Як повідомляв УНІАН, Київрада затвердила статутний фонд «Київміськсвітла» в розмірі 50 тис. грн. у вересні 2011 року.