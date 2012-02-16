«Нафтогаз» у 2011 році видобув додатково 1,3 млрд. куб. м газу

У 2011 році Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів додатково видобула 1 млрд. 286,6 млн. куб. м природного газу і 638,8 тис. тонн нафти і газового конденсату.

Про це УНІАН повідомили в управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що в 2011 році компанія провела 446 капітальні ремонтив свердловин, вивела з бездіяльності 58 газових і 149 нафтових свердловин, на 8 об`єктах впровадила методи підвищенню нафтогазоконденсатовіддачі.

Минулого року нафтогазовидобувні підприємства компанії облаштували і ввели в експлуатацію 68 газових і 32 нафтові нові свердловини, що забезпечили загальний видобуток 383,7 млн. куб. м природного газу і 120,2 тис. тонн нафти і газового конденсату. Зокрема, було введено в дослідно-промислову розробку нове Північно-Мігринське нафтогазове родовище.

Станом на кінець 2011 року, НАК «Нафтогаз України» здійснювала видобуток вуглеводнів на 234 родовищах нафти і газу, зокрема ДК «Укргазвидобування» - на 135 родовищах, ПАТ «Укрнафта» - на 89, ДАТ «Чорноморнафтогаз» - на 10.

Нагадаємо, в цілому за минулий рік підприємства "Нафтогазу" видобули 18,1 млрд. куб. м природного газу і 3,1 млн. тонн нафти і газового конденсату.

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